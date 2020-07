Ferrari, torna il sorriso. Vettel: 'Sarà un GP interessante'. Leclerc: 'Noi meglio sul passo' (Di sabato 18 luglio 2020) In casa Ferrari torna qualche sorriso. Prendere oltre un secondo dalle Mercedes non è piacevole, ma se non altro la qualifica dell'Ungheria ha visto le rosse stare davanti alle Red Bull, ... Leggi su gazzetta

Gazzetta_it : #Ferrari, torna il sorriso. #Vettel: “Sarà un GP interessante”. #Leclerc: “Noi meglio sul passo” - dinoadduci : Ferrari, torna il sorriso. Vettel: “Sarà un GP interessante”. Leclerc: “Noi meglio sul passo” - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, torna il sorriso. #Vettel: “Sarà un GP interessante”. #Leclerc: “Noi meglio sul passo” - CMosna : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, torna il sorriso. #Vettel: “Sarà un GP interessante”. #Leclerc: “Noi meglio sul passo” - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Ferrari, torna il sorriso. #Vettel: “Sarà un GP interessante”. #Leclerc: “Noi meglio sul passo” -