Covid in Campania, altri 15 casi positivi: 11 tra campo rom e focolaio salernitano (Di sabato 18 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania: 15 positivi su 1.561 tamponi (il totale dei contagi sale a 4.818 su 310.851 tamponi), nessuna... Leggi su ilmattino

gjscco : RT @mattinodinapoli: Covid in #campania, altri 15 casi positivi: 11 tra campo rom e focolaio salernitano - divorex82 : RT @mattinodinapoli: Covid in #campania, altri 15 casi positivi: 11 tra campo rom e focolaio salernitano - MariaAversano1 : RT @mattinodinapoli: Covid in #campania, altri 15 casi positivi: 11 tra campo rom e focolaio salernitano - call_the_kernel : RT @mattinodinapoli: Covid in #campania, altri 15 casi positivi: 11 tra campo rom e focolaio salernitano - giacomocatania5 : RT @severino_nappi: Anche nel caso di #Mondragone @VincenzoDeLuca sosteneva che la situazione dei contagiati #Covid fosse sotto controllo,… -