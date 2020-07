Coronavirus: +34 pazienti guariti e nessun decesso in Piemonte nelle ultime 24 ore (Di sabato 18 luglio 2020) Foto di repertorio Sono 31533, +3 rispetto a ieri , di cui 2 asintomatiche, le persone finora risultate positive al covid-19 in Piemonte. Lo ha comunicato la Regione nel bollettino di aggiornamento di ... Leggi su novaratoday

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento quotidiano • Attualmente positivi: 12.493 • Deceduti: 34.997 (+13, +0%) • Dimessi/Gu… - repubblica : Coronavirus, positivi 28 immigrati sui 70 sbarcati al porto di Roccella Jonica. Il sindaco: ' Un dovere accoglierli… - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: 34 anni, in piena forma. Ma il coronavirus colpisce solo i vecchi, si sa. Matteo Aicardi: centroboa della nazionale di… - genesdegenes : RT @Miti_Vigliero: 34 anni, in piena forma. Ma il coronavirus colpisce solo i vecchi, si sa. Matteo Aicardi: centroboa della nazionale di… - giovanna30573 : RT @lucarango88: ?? Bilancio 16.30 #Covid_19 #Regione #18luglio (ieri) #Ven +34(55) #Bolz +2(4) #ER +40(54) #Piem +3(8) #Tosc +2(6) #Laz +2… -

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 107.621 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.238 (+7 rispetto a ieri), quelle negative sono 106.412. Territorialmente, i casi positivi ...I ricoverati sono 171, di cui 22 in terapia intensiva (come ieri) e 149 non in terapia intensiva (10 meno di ieri). Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni TotiSono 40 i nuovi casi d ...