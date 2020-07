Twitter e la truffa dai profili dei vip. Da Obama a Gates, social nella bufera (Di venerdì 17 luglio 2020) Gaia Cesare Finti messaggi sono partiti dagli account di personaggi famosi In cambio di Bitcoin promettevano il doppio della cifra in dollari Gli esperti di cybersicurezza lo hanno già definito il peggior attacco hacker ai danni di una piattaforma di social media. E non a caso Jack Dorsey, amministratore delegato del colosso preso di mira, ha ammesso: «Giornata dura per noi di Twitter. Ci sentiamo tutti malissimo per ciò che è accaduto». E quel che è successo ha del memorabile. I profili di decine di utenti, tra cui il presidente americano Barack Obama, del candidato democratico alle presidenziali Usa 2020 Joe Biden, del miliardario dei media Mike Bloomberg, del fondatore di Microsoft Bill Gates, dell'ad di Tesla, Elon Musk, delle celebrità ... Leggi su ilgiornale

