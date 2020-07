Ti ricordi – “Luis Figo ha firmato”, quando il portoghese era della Juve. Ma anche del Parma (Di venerdì 17 luglio 2020) Nell’era delle fake news e degli acchiappaclic il calciomercato per i poveri tifosi si trasforma spesso in un incubo: montagne russe fatte di picchi di entusiasmo quando sui social compare “Manca solo la firma del campione” e abissi di scoramento quando si scopre che il campione in questione è beatamente a bordo piscina, spritz alla mano, e che la soffiata “praticamente certa” era arrivata dal cugino del procuratore che aveva incontrato il benzinaio che aveva visto l’autista del campione sotto la sede del club. Ma esisteva un’epoca in cui senza social, senza clickbait, “ha firmato” voleva dire che effettivamente l’acquisto era ufficiale. O quasi. Eh già perché “Figo ha firmato” ad esempio, ha fatto esultare per settimane i tifosi ... Leggi su ilfattoquotidiano

