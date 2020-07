Regionali: M5s scioglie la riserva, Sansa corre in Liguria (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 17 LUG - Il M5s scioglie la riserva sulla candidatura di Ferruccio Sansa in Liguria: il sostegno viene confermato dopo contatti tra Beppe Grillo, Vito Crimi e Luigi Di Maio. Secondo ... Leggi su corrieredellosport

Linkiesta : I Cinquestelle hanno nazionalizzato il Pd. Su Autostrade, Libia, Mes, giustizialismo in Liguria e Puglia, decreti… - Marcozanni86 : Come ho già sottolineato ieri su #Autostrade: per garantire investimenti e rendimento minimo a nuovi azionisti,… - ilfoglio_it : Fu eletta da Rousseau, poi bocciata da Grillo. La farsa della democrazia diretta che si ripete. Marika Cassimatis r… - matteoc1951 : RT @73Orlando73: Elezioni regionali #Puglia, #Emiliano: “Renzi e Fitto alleati, sono attenti a lobby del carbone. Spero in Pd e M5s uniti n… - magnificosnello : RT @christianrocca: Vocazione venezuelana I Cinquestelle hanno nazionalizzato il Pd, e ora sono guai -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali M5s Regionali, intesa Pd-M5s solo in Liguria: ecco le sfide principali Il Sole 24 ORE VIGILI DEL FUOCO – Bando per 10 posti in loco fermo, l’on. Federico sollecita Molise lavoro

CAMPOBASSO – Bando per 10 posti da vigili del fuoco in Molise 7 a Campobasso e 3 a Isernia, fermo. Un’opportunità che il Molise non può perdere sollecitata dall’on. Federico che comunica sull’incontro ...

Regionali Puglia, M5s punta su Laricchia, Crimi: «Su di lei nessun passo indietro»

«Contrariamente a quanto riportano i falsi 'retroscenà e ricostruzioni che stanno circolando al solo scopo di indebolire questo governo, non ci sarà alcun incontro per chiedere un passo indietro ad An ...

