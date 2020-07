Puglia: 4547 positivi a test corona virus, incremento di cinque rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione. Lopalco: tempestiva valutazione di rientrati dall'estero autosegnalatisi (Di venerdì 17 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi venerdì 17 luglio 2020 in Puglia, sono stati registrati 1719 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati: – tre casi relativi a residenti in provincia di Bari; – due casi relativi a residenti in provincia di Foggia. NON sono stati registrati decessi. dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 211.843 test. 3.929 sono i ... Leggi su noinotizie

Contagi di nuovo a zero. Lopalco: "Sorveglianza necessaria su chi arriva"

L'epidemiologo della task force regionale: "I pochi casi identificati negli ultimi giorni dimostrano che il sistema di sorveglianza funziona" Su 1.637 tamponi processati in Puglia, non ci sono nuovi c ...

