Napoletano morto in Colombia, la madre: “Lo hanno ucciso” (Di venerdì 17 luglio 2020) “È un’offesa per noi sentir dire che mio figlio si sia suicidato. Aveva il biglietto dell’aereo già pronto per tornare a casa il 20, non si sarebbe mai ucciso”. Non si dà pace Anna Motta, madre di Mario Paciolla, il collaboratore Onu trovato morto nella sua abitazione, in Colombia. Napoletano morto in Colombia, la madre: … L'articolo Napoletano morto in Colombia, la madre: “Lo hanno ucciso” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

v_napoletano : AMERICA/ARGENTINA - Sacerdote trovato morto nella sua chiesa a Tucumán - Agenzia Fides - Notiziedi_it : “Io sto con Mario Paciolla”, la petizione per il napoletano morto in Colombia - NapoliToday : #Cronaca 'Io sto con Mario Paciolla', la petizione per il napoletano morto in Colombia - Notiziedi_it : Volontario Onu napoletano trovato morto in casa: l'ombra lunga dei narcos - zazoomblog : Coronavirus in Italia le ultime notizie. È morto il musicista napoletano Alberto Falco - #Coronavirus #Italia… -