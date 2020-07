Highlights e gol Crotone-Salernitana 1-1: Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di venerdì 17 luglio 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Crotone-Salernitana 1-1, match della trentacinquesima giornata di Serie B 2019/2020. Per assistere alla prima rete della serata bisogna aspettare il 46′ ad inizio ripresa: dopo un primo tempo opaco, Maistro si accende e lo fa con un mancino da fuori area che beffa Cordaz sul suo palo. Al 54′ la reazione dei padroni di casa: Messias si incarica di un calcio di punizione e con una traiettoria perfetta trova l’angolo irraggiungibile per Micai. Al 63′ la Salernitana resta in dieci uomini per il rosso inflitto a Curcio ma il risultato non cambia più. Leggi su sportface

