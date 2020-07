Coronavirus, contagi ancora in crescita: +233 nuovi positivi in 24 ore (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus dati 17 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. contagi da Coronavirus ancora in crescita: oggi si registrano 233 nuovi positivi e il numero degli italiani che ha contratto la malattia sale così a 243.967. Si registrano inoltre altri 10 morti, mentre ieri erano stati 20. I decessi per il Covid-19 sono in tutto 35.127.I positivi attuali al Coronavirus sono 12.456, con un calo di 17 unità rispetto a ieri. Il numero dei guariti e dimessi sale a 196.483, +237 rispetto a ieri. (segue dopo la foto) In Lombardia 55 nuovi casi e 3 morti Sono 55 i nuovi casi di Coronavirus registrati in ... Leggi su urbanpost

