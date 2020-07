Zanardi, una speranza: iniziato il procedimento ​per ridurre la sedazione (Di giovedì 16 luglio 2020) Antonio Prisco I medici già la scorsa settimana hanno diminuito i sedativi "per permettere la prosecuzione del percorso riabilitativo e terapeutico" recita il nuovo bollettino Arrivano finalmente, notizie ufficiali dall’Ospedale di Siena, in merito alle condizioni di Alex Zanardi, ricoverato in coma farmacologico, dopo il terribile incidente dello scorso 19 giugno, avvenuto in Val d'Orcia. Per Alex Zanardi sta per iniziare la fase due, quella successiva alla sedazione assistita e agli interventi neurochirurgici effettuati nei giorni scorsi: al paziente verrà lentamente ridotta la sedo-analgesia. In pratica si provvederà al risveglio del pilota dal coma farmacologico. Una scelta in accordo con la famiglia del campione, che ha acconsentito a questa nuova fase per capire come reagirà Alex. Gli ... Leggi su ilgiornale

