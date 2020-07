World Top Model, appuntamento il 23 luglio a Villa Domi per la tappa campana (Di giovedì 16 luglio 2020) Al via la tappa Campania Italia del World Top Model, il Concorso Internazionale di bellezza che si svolgerà la sera del 23 luglio a Napoli a Villa Domi. Deus ex machina dell’evento, la Wgm Communication del vulcanico, giovane imprenditore Walter Guido Mariani. La manifestazione che vanta come patron Fiore Tondi, abbraccia cinque continenti e cinquanta paesi ed ha al suo attivo trent’anni di storia; non a caso costituisce un importante trampolino di lancio per chi sogna una brillante carriera nel mondo della moda e dello show-biz internazionale. Basti pensare alcuni “nomi” altisonanti come Claudia Shiffer e Valeria Mazza che hanno fatto la storia delle passerelle Haute Couture mondiali per rendersi conto della validità e della concretezza ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : World Top World Top Model Italia, vince la 16enne Valentina Beraldo di Viterbo Il Messaggero Grande successo per Stella Grande e Anime Bianche al “World Folk Vision 2020”

unica formazione italiana a superare le selezioni finali entrando nella top 100 e classificatasi al secondo posto nella sezione “Songs of the peoples of the world”. Il ''World Folk Vision'' è un ...

WORLD EMOJI DAY 2020: Il galateo degli Emoji

Il 17 luglio si celebra il World Emoji Day,la giornata internazionale dedicata alle ... ha realizzato un piccolo “Galateo degli emoji a prova di ufficio”. Non solo la top 3 degli emoji approvati per ...

