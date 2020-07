Uomo uccide moglie | poi commette suicidio | stavano per separarsi (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel corso dell’ennesima lite Uomo uccide moglie e poi sé stesso. I carabinieri hanno appreso che la coppia litigava sempre. Scoperto il presunto motivo alla base della tragedia. Un Uomo uccide la moglie in provincia di Parma. Il dramma familiare si è consumato nella piccola località di Borgo Val di Taro, sui monti che delimitano … L'articolo Uomo uccide moglie poi commette suicidio stavano per separarsi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

MyHeadIsAJungl1 : @repubblica Sempre così.!!!.un uomo non concepisce il fatto che la moglie voglia separarsi...quindi la uccide...per… - OrioliPaolo : RT @Ecate31: No cara Ansa, non è una tragedia familiare, è un ennesimo femminicidio. Le tragedie e le disgrazie spesso avvengono per caso,… - RADIOBRUNO1 : L'uomo prima ha sparato alla moglie, poi ha rivolto l'arma contro se stesso, uccidendosi #Parma #Borgotaro… - Ecate31 : No cara Ansa, non è una tragedia familiare, è un ennesimo femminicidio. Le tragedie e le disgrazie spesso avvengono… - cuoridivernice : quest'uomo mi uccide -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo uccide Disputa su mascherina, polizia uccide un uomo in Michigan L'HuffPost Uccide la moglie 35enne sparandole con un fucile e poi si toglie la vita

Un uomo ha ucciso la moglie con un colpo d'arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Tragedia a Borgotaro, in provincia di Parma, intorno alle 22 di ieri sera. Secondo le prime informazioni, Franco ...

Parma, omicidio-suicidio: 40enne spara alla moglie 35enne poi si uccide

Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie di 35 e poi ha rivolto un fucile verso di sé e si è tolto la vita. L’omicidio-suicidio si è consumato nell’appartamento dei due nel quartiere San ...

Un uomo ha ucciso la moglie con un colpo d'arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Tragedia a Borgotaro, in provincia di Parma, intorno alle 22 di ieri sera. Secondo le prime informazioni, Franco ...Un uomo di 40 anni ha ucciso la moglie di 35 e poi ha rivolto un fucile verso di sé e si è tolto la vita. L’omicidio-suicidio si è consumato nell’appartamento dei due nel quartiere San ...