Uomini e Donne in onda solo due volte a settimana? la voce (smentita) che circola sul web (Di giovedì 16 luglio 2020) Uomini e Donne verrà mandata in ondata solo due volte a settimana. È questa la voce iniziata a circolare nelle ultime ore dopo l’uscita del palinsesto Mediaset. La trasmissione di Maria De Filippi, a detta di queste indiscrezioni circolate sul web, vedrebbe il suo solito spazio ridursi a soli due appuntamenti settimanali. Un colpo di scena, che se confermato, sconvolgerebbe anni di palinsesti pomeridiani di Mediaset, abituata a puntare fortissimo sul dating show che da l lunedì al venerdì ha sempre fatto compagnia a milioni di italiani. La notizia però sarebbe stata subito smontata, se non in forma ufficiale, da due giornalisti attenti al mondo Mediaset come Giuseppe Candela e ... Leggi su italiasera

