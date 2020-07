Torino-Genoa, Longo convoca 23 giocatori (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico del Torino Moreno Longo ha convocato 23 giocatori per la sfida casalinga contro il Genoa, valevole per la trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020 ed in programma questa sera alle ore 19:30. Una partita che mette in palio punti salvezza pesantissimi, dal momento che si affrontano la quintultima e la quartultima della classifica. Il Genoa infatti è a quota 30 punti, uno solo in più del Lecce terzultimo, mentre il Torino si trova con quattro punti in più del Grifone. La lista dei convocati Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Ghazoini, Izzo, Lyanco, Nkoulou, Singo. Centrocampisti: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meite, Rincon. Attaccanti: Belotti, Edera, Millico, Verdi, ... Leggi su sportface

