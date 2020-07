Terrorismo psicologico indotto, grave responsabilità dei Media e del governo (Di giovedì 16 luglio 2020) Chiunque abbia mai preso una lezione di psicologia riconoscerà che ciò che i Media e il governo stanno facendo è un chiaro Terrorismo psicologico, che sembra essere diretto a rompere i legami della civiltà fino al midollo. La civiltà è creata da persone che si uniscono e si legano. Questo è il fondamento di una civiltà costruita su un vantaggio reciproco per tutti. La civiltà inizia il suo declino quando il governo attraversa la linea e si vede come il creatore stesso della civiltà proiettandola nel mondo delirante del potere. Quello che sta ... Leggi su databaseitalia

DatabaseItalia : Chiunque abbia mai preso una lezione di psicologia riconoscerà che ciò che i media e il governo stanno facendo è un… - jobiav78 : @BarbaraOdra @GiuseppeConteIT Con tutto il rispetto non basterebbero diversi tweet per esprimere bene tutta la situ… - moonyspatronus : @feltonsguitar -e anche a noi hanno propinato sta cazzata dell'attitudine per far terrorismo psicologico perché è u… - FranciNurse : @robersperanza Contagiato non significa malato, falla finita con questo terrorismo psicologico inutile, la finta em… - Tribonacci1 : RT @LucaRic21703581: @MoriMrc sta ricominciando il #terrorismo psicologico dei #media #servi. Notizie per minorati mentali tipo 'non credev… -

Ultime Notizie dalla rete : Terrorismo psicologico Fase 3, de Magistris: basta terrorismo psicologico e allarmismo askanews La pandemia abbassa la serranda del Box 23

A due anni dall’apertura ‘Box 23’ abbassa definitivamente le serrande e lo fa con una svendita dal 50% al 70%. Due giorni fa dalla sua pagina Facebook, Matteo Belbusti ha annunciato la chiusura della ...

Arriva la rivoluzione sugli Airbnb

"Per rilanciare il turismo occorre smetterla con il terrorismo psicologico dell’emergenza - ha detto il presidente della Camera di Commercio, Leonardo Bassilichi –. Nel territorio il crollo delle ...

A due anni dall’apertura ‘Box 23’ abbassa definitivamente le serrande e lo fa con una svendita dal 50% al 70%. Due giorni fa dalla sua pagina Facebook, Matteo Belbusti ha annunciato la chiusura della ..."Per rilanciare il turismo occorre smetterla con il terrorismo psicologico dell’emergenza - ha detto il presidente della Camera di Commercio, Leonardo Bassilichi –. Nel territorio il crollo delle ...