Provincia, a D'Angelis delega per enti locali. (Di giovedì 16 luglio 2020) Il presidente della Provincia di Avellino, Domenico Biancardi , con proprio decreto ha conferito la delega ai Rapporti con enti, organismi e associazioni per lo sviluppo economico-sociale del ... Leggi su gazzettadiavellino

bassairpinia : PROVINCIA DI AVELLINO. Deleghe ai Rapporti con enti, organismi e associazioni al consigliere provinciale D’Angelis,… - ilCiriaco : #Irpinia Provincia, nuove deleghe per D’Angelis e incarico all’avvocato Iacobelli -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Angelis

Irpinia Post

ROMA - Il Consiglio dei ministri del 14 luglio ha dato il via libera alla data del 20 e 21 settembre per il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni suppletive per il Parlamento. La convoc ...Il presidente della Provincia, Domenico Biancardi, con proprio decreto ha conferito la delega ai Rapporti con enti, organismi e associazioni per lo sviluppo economico-sociale del territorio al consigl ...