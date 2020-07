Piazza San Giacomo, cominciati via i lavori per la sistemazione del nuovo arredo (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono cominciati i lavori consentire l’occupazione del plateatico di Piazza San Giacomo, a Udine. Mercoledì mattina, 15 luglio, gli operai di una ditta specializzata hanno iniziato a realizzare i quadranti dove troveranno posto le sedie, i tavolini, le fioriere e gli ombrelloni di sette locali. Su una base di truciolato è stata posata la moquette grigia, che farà pendant con il colore dei tavolini. L’arredo arriverà venerdì mattina (a fornire tutto il necessario è la ditta Rumiz di Tavagnacco) dando modo ai locali di allargarsi sulla Piazza. L’investimento richiesto, tra materiali d’arredo e copertura, sfiora i 4 mila euro a operatore. (video a cura di Alessandro Cesare). Leggi su udine20

