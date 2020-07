Osteopatia pediatrica: “Non esistono bambini intoccabili” (Di giovedì 16 luglio 2020) “Non esistono bambini ‘intoccabili’. Il tocco deve sempre essere misurato per il bambino specifico che si sta trattando, se il tocco sarà sbagliato sarà sbagliata la risposta. E viceversa”. A dirlo è Alessandro Laurenti, osteopata docente dell’Osteopathic College di Trieste e della Scuola di Osteopatia pediatrica CERDO, nel corso del Venerdì culturale su ‘Osteopatia: il corpo nei disturbi sensoriali dell’età evolutiva’, promosso dalla Fondazione Mite in collaborazione con l’Istituto di Ortofonologia (IdO). “Un tempo si pensava che i bambini con autismo non potessero essere toccati– continua Laurenti- Abbiamo voluto togliere qualsiasi dubbio a questo proposito e negli anni, con ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Osteopatia pediatrica Osteopatia pediatrica: “Non esistono bambini intoccabili” Meteo Web SALUTE. PREMATURITÀ, L’OSTEOPATA: TOCCO IMPORTANTE PER SVILUPPO SENSI NEONATI

Roma, 6 luglio – “Il tocco nell’osteopatia favorisce l’integrazione di tutti gli aspetti sensoriali oltre che migliorare la mobilità. Attraverso il tocco si dà al bambino uno stimolo di riorganizzazio ...

Roma, 6 luglio – “Il tocco nell’osteopatia favorisce l’integrazione di tutti gli aspetti sensoriali oltre che migliorare la mobilità. Attraverso il tocco si dà al bambino uno stimolo di riorganizzazio ...