Omicidio Cerciello Rega, l’ordine di servizio vuoto. Un maresciallo a Varriale: “Non ne parlare con nessuno, vieni e lo compiliamo” (Di giovedì 16 luglio 2020) Che ci fossero punti oscuri in quell’intervento in via Pietro Cossa a Roma era stato chiaro subito dopo l’Omicidio Mario Cerciello Rega, colpito 11 volte prima di spirare tra le urla del collega di pattuglia Andrea Varriale. Ed è proprio il collega del vicebrigadiere accoltellato durante il tentativo di controllare due giovani cittadini americani, protagonista di messaggio il cui contenuto è stato reso noto durante il processo a Finnegan Lee Elder e Gabriele Natale Hjorth. “Andrea di questa cosa dell’ordine di servizio non ne parlare con nessuno, Ottaviani (capo della stazione dei carabinieri di Piazza Farnese all’epoca dei fatti ndr) già sa tutto, vieni da me e lo compiliamo” scrisse il ... Leggi su ilfattoquotidiano

