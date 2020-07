Le città più care del mondo per i beni di lusso nel 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Hong Kong è la città più cara al mondo per i prodotti e servizi di lusso, secondo quanto rilevato dal gruppo di gestioni patrimoniali Julius Baer che ha messo a punto il suo Global Wealth and Lifestyle Report 2020. Hong Kong è anche la località più costosa per assumere un legale: una consulenza testamentaria si aggira in media attorno ai 1.050 dollari. Del resto Hong Kong è uno dei più importanti centri finanziari al mondo su un territorio circoscritto: si pagano tra i prezzi più alti per proprietà, automobili, voli in business class, cucina gourmet, ricevimenti nuziali e servizi di bellezza. Invece è una città relativamente economica per l'acquisto di gioielli. Almeno rispetto ad altre, perché comunque a Hong Kong un ... Leggi su gqitalia

