Klopp: “La sconfitta ci farà crescere, l’Arsenal ha sfruttato i nostri errori” (Di giovedì 16 luglio 2020) Al termine della gara di ieri persa contro l’Arsenal, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha commentato la disfatta ai microfoni di Sky Sports UK. Queste le parole del tecnico come raccolto da TMW: “Ci siamo presi una pausa dopo l’1-0 subendo due reti, ma per il resto abbiamo tirato molte volte in porta. L’Arsenal non ha creato vere e proprie palle gol: è incredibile perdere partite che hanno avuto questo svolgimento. Purtroppo in Premier League non ti puoi permettere di prenderti una pausa durante la gara. Dobbiamo imparare da questa sconfitta e lo faremo. In stagione ci sarà capitato due o tre volte di avere questi momenti ma, a differenza dei casi precedenti, stasera siamo stati puniti. Da un lato è un bene, perché abbiamo la possibilità di imparare qualcosa. Siamo stati superiori, ma devo ... Leggi su alfredopedulla

