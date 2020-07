Il coronavirus disattivato in pochi secondi dai raggi ultravioletti (Di giovedì 16 luglio 2020) Il sole e i raggi ultravioletti di tipo C potrebbero essere un'arma vincente per combattere il coronavirus. Secondo una ricerca italiana, condotta da medici del dipartimento Luigi Sacco dell’Università degli Studi di Milano, ricercatori dell’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e dell'Istituto Nazionale dei Tumori, i raggi ultravioletti disattiverebbero il malefico microrganismo in pochi secondi. Lo studio è segnalato in pre-pubblicazione sul sito medRxiv.org e illustra i potenziali effetti di distruzione del Sars-CoV-2 ottenuti in via sperimentale con diverse dosi di irradiamento UV su varie concentrazioni del virus. Sono state indagate sia l'inattivazione del coronavirus che l'inibizione del suo replicamento in seguito ... Leggi su gqitalia

coronavirus disattivato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : coronavirus disattivato