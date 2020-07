Gigi Hadid, pancione prima volta in video: perché lo ha tenuto nascosto (Di giovedì 16 luglio 2020) Una diretta esplosiva, quella di Gigi Hadid, che non aveva ancora mostrato il suo pancione e che ha voluto farlo nelle ultime ore su Instagram in collaborazione con V Magazine. La supermodella, in attesa del suo primo figlio con l’ex dei One Direction, Zayn Malik, partorirà in autunno ma il fatto che non avesse condiviso … L'articolo Gigi Hadid, pancione prima volta in video: perché lo ha tenuto nascosto proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

