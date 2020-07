E ora la Regina Elisabetta si mette a "vendere" alcolici. Ecco il drink con i sapori del giardino reale - (Di giovedì 16 luglio 2020) Carlo Lanna Costa 45 euro a bottiglia ed è perfetto per un gin-tonic. E così la Regina Elisabette ora produce anche una bevanda alcolica per sanare i conti in rosso di Palazzo La crisi sociale ed economica che è stata causata dalla pandemia da Covid-19 ha colpito, inevitabilmente, anche le casse della Regina Elisabetta. Come ha riportato il Mirror, la sovrana che è ancora in quarantena preventiva insieme al Principe Filippo, sta cercando di sormontare una serie di problemi che stanno affliggendo il suo regno e il popolo inglese. Con il turismo in ginocchio e tutte le attività celebrative rimandate a "data da destinarsi", i conti di palazzo sono in rosso. Infatti il tabloid inglese afferma che Elisabetta, da marzo ad oggi, avrebbe perso più di 30 milioni di sterline. ... Leggi su ilgiornale

La regina Elisabetta lancia il gin di Buckingham Palace (e va subito a ruba)

La sofisticata confezione color azzurro chiaro non lascia dubbi sulle intenzioni del prodotto. A partire dall’etichetta: “Buckingham Palace Dry Gin”. E al costo di 40 sterline a bottiglia, al momento ...

