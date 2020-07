Di Lorenzo e Okaka salteranno Napoli-Udinese per squalifica (Di giovedì 16 luglio 2020) Il giudice sportivo ha reso noto l’elenco dei calciatori che saranno squalificati per il prossimo turno di campionato. Tra questi, c’è anche Giovanni Di Lorenzo che da diffidato si è fatto ammonire nella sfida tra Napoli e Bologna. Al tempo stesso, nell’Udinese mancherà Stefano Okaka per lo stesso motivo. Gli altri squalificati sono Berardi, Bernardeschi, Bourabia, Darmian, Grassi, Ionita e Magnanelli. Un turno di stop con ammenda da 15 mila euro invece per Ivan Juric per aver rivolto “espressioni irriguardose nonché esclamato frasi offensive nei confronti della terna arbitrale”. L'articolo Di Lorenzo e Okaka salteranno Napoli-Udinese per ... Leggi su ilnapolista

napolista : Di Lorenzo e Okaka salteranno per squalifica Napoli-Udinese Entrambi i giocatori si sono fatti ammonire da diffidat… - ilnapolionline : Giudice Sportivo: Di Lorenzo e Okaka salteranno Napoli-Udinese, stangata per Juric - - 100x100Napoli : La conferma ufficiale delle squalifiche di #DiLorenzo e #Okaka. - marcovarini : Un turno anche per i calciatori Berardi, Bourabia, Magnanelli (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Darmian, Grassi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Giudice Sportivo, Di Lorenzo e Okaka saltano Napoli-Udinese… -