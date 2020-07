Caffè napoletano, la Campania lo candida Patrimonio Unesco (Di giovedì 16 luglio 2020) La giunta regionale della Campania ha inviato alla Commissione italiana per l’Unesco la richiesta di candidatura del caffè napoletano come Patrimonio culturale immateriale Unesco. Arrivato a Napoli e in altre città italiane già nella seconda metà del ‘600 grazie a dei mercanti vicentini, il caffè vide massima splendore ed esaltazione grazie al periodo dei Borbone … L'articolo Caffè napoletano, la Campania lo candida Patrimonio Unesco proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

