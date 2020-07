Xbox Game Pass questo mese si arricchisce di nuovi titoli oltre a Yakuza Kiwami 2 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Microsoft ha annunciato un'altra lista di titoli in arrivo questo mese su Xbox Game Pass. Le offerte includono un favorito di una serie di successo, una nuovissima uscita e un'anteprima del gioco di sopravvivenza di Obsidian, oltre ad altri giochi che vi accompagneranno a luglio.Yakuza Kiwami 2 è forse uno dei giochi più attesi, il remake del classico Yakuza 2. E' possibile anche giocare a Carrion, il gioco horror in uscita dove vestiremo i panni del mostro. Inoltre, la lista include alcuni giochi come la simulazione agricola Forager e il puzzle Game basato sull'esplorazione The Touryst. Ecco la lista completa di date.Ovviamente ci sono altri giochi che ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Ecco quali sono i giochi disponibili da questo mese su #XboxGamePass. - I_Gaucho_I : RT @VPLItaly: [#XBOX] PROSEGUE IL MONDIALE 2020! ????ITALIA VS GERMANIA???? ?23:00 ?? - IGNitalia : #Grounded e #Carrion tra le novità in arrivo sul catalogo di Xbox Game Pass. - Mkers_Caccia : RT @VPLItaly: [#XBOX] PROSEGUE IL MONDIALE 2020! ????ITALIA VS GERMANIA???? ?23:00 ?? - Filinhoo10 : RT @VPLItaly: [#XBOX] PROSEGUE IL MONDIALE 2020! ????ITALIA VS GERMANIA???? ?23:00 ?? -