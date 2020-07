Sassuolo-Juventus, programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Sassuolo-Juventus, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Mapei Stadium i neroverdi, squadra più in forma del campionato, ospitano i bianconeri che devono stare attenti in chiave scudetto per conquistare punti che potrebbero chiudere ogni discorso. Calcio d’inizio alle ore 21.45 di mercoledì 15 luglio, chi riuscirà ad avere la meglio? Sassuolo-Juventus sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Giancarlo Marocchi. Leggi su sportface

