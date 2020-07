Sampdoria-Cagliari oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sampdoria-Cagliari sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Ferraris è tutto pronto per lo scontro che mette di fronte i blucerchiati, a caccia di punti per la salvezza, e i sardi che ormai si trovano a metà classifica senza particolari obiettivi. Fischio d’inizio alle ore 19.30 di mercoledì 15 luglio, diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go. Leggi su sportface

