Mihajlovic scherza: “Insigne? In albergo lo gonfiamo. Mbaye uno cattivo” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mihajlovic scherza su come fermare Insigne, manda qualcuno a gonfiarlo in albergo, poi aggiunge che mette Mabaye uno cattivo. L'articolo Mihajlovic scherza: “Insigne? In albergo lo gonfiamo. Mbaye uno cattivo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

sscalcionapoli1 : Bologna, Mihajlovic scherza: 'Fermare Insigne? Gonfiamolo in albergo. Mbaye è uno cattivo...' #BolognaNapoli - news24_napoli : Bologna, Mihajlovic scherza: “Fermare Insigne? Gonfiamolo in albergo… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Bologna, Mihajlovic scherza: 'Fermare Insigne? Gonfiamolo in albergo. Mbaye è uno cattivo...' - tuttonapoli : Bologna, Mihajlovic scherza: 'Fermare Insigne? Gonfiamolo in albergo. Mbaye è uno cattivo...' - LolloOlmi : Anche #Winday ci scherza su. @WindTreOfficial #caressa #Parodi #Mihajlovic -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic scherza Bologna, Mihajlovic scherza: "Fermare Insigne? Gonfiamolo in albergo. Mbaye è uno cattivo..." Tutto Napoli Bologna, Mihajlovic scherza: "Fermare Insigne? Gonfiamolo in albergo. Mbaye è uno cattivo..."

Nella conferenza stampa di ieri alla vigilia del Napoli, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato interrogato anche sulla catena mancina dei partenopei. Aiutare il terzino destro visto che Ins ...

Juwara, a San Siro da Avigliano dove il mister è "papà" Tonino

La squadra l'avevano formata i migranti ospiti, come lui, del centro d'accoglienza, senza con questo perdere la voglia di scherzare: c'era ... alle panchine di piazza San Vito e la panchina da cui ...

Nella conferenza stampa di ieri alla vigilia del Napoli, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è stato interrogato anche sulla catena mancina dei partenopei. Aiutare il terzino destro visto che Ins ...La squadra l'avevano formata i migranti ospiti, come lui, del centro d'accoglienza, senza con questo perdere la voglia di scherzare: c'era ... alle panchine di piazza San Vito e la panchina da cui ...