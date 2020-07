Libri scolastici, triplicati i fondi per le famiglie in difficoltà. Azzolina: 'Possiamo aiutare 750mila studenti' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dal 13 al 23 luglio le scuole possono candidarsi per ricevere i nuovi fondi messi a disposizione, per l'avvio del nuovo anno scolastico, da destinare all'acquisto di Libri di testo e di materiale ... Leggi su tgcom24.mediaset

Dal 13 al 23 luglio le scuole possono candidarsi per ricevere i nuovi fondi messi a disposizione, per l'avvio del nuovo anno scolastico, da destinare all'acquisto di libri di testo e di materiale scol ...

Libri di testo per l'Anno Scolastico 2020 – 2021 prenotabili presso il Conad Superstore

Il Comune di Portoferraio informa le famiglie dei bambini della Scuola Primaria, residenti nel Comune, che potranno prenotare i libri di testo per l'Anno Scolastico 2020 – 2021 presso il Conad Superst ...

