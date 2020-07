Lazio, stagione finita per Lucas Leiva (Di mercoledì 15 luglio 2020) La corsa verso lo Scudetto della Lazio ha subito una brusca frenata nelle ultime giornate, quando gli infortuni e la condizione hanno iniziato a pesare sulla stagione di Inzaghi. Secondo la 'Gazzetta dello Sport', Lucas Leiva ha deciso di operarsi nuovamente al ginocchio, che da diverse settimane gli sta causando problemi di gonfiore e dolore. A inizio aprile, in pieno lockdown, l'ex ... Leggi su sport.virgilio

capuanogio : Però #Inzaghi che si lamenta dei rigori contro la #Lazio in questa stagione anche no. Grazie - alesco75 : RT @surfingcasarba: @effetronky @robertachellini @GChinagliajr @PuliciGpulici @nenazucar @tommasobenocci @francofda52 @paoloigna1 @IlMattin… - SSLazioOrg : RT @surfingcasarba: @effetronky @robertachellini @GChinagliajr @PuliciGpulici @nenazucar @tommasobenocci @francofda52 @paoloigna1 @IlMattin… - paoloigna1 : RT @surfingcasarba: @effetronky @robertachellini @GChinagliajr @PuliciGpulici @nenazucar @tommasobenocci @francofda52 @paoloigna1 @IlMattin… - surfingcasarba : @effetronky @robertachellini @GChinagliajr @PuliciGpulici @nenazucar @tommasobenocci @francofda52 @paoloigna1… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio stagione

Lotito è furioso per il tracollo della Lazio dopo la ripresa del campionato e pensa al ritiro prima della sfida contro la Juventus. La macchina perfetta vista fino al 29 febbraio si è inceppata e ades ...La Lazio di Simone Inzaghi tiene accessa una fiammella di speranza Scudetto e sfida in trasferta l'Udinese di Luca Gotti nella 33ª giornata di Serie A. I capitolini sono secondi in classifica con 68 p ...