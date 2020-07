Inter, Conte tiene alta la guardia: “la Spal è ultima, ma conta il nostro atteggiamento. Lukaku out” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dopo il successo in rimonta sul Torino, l’Inter ha un impegno sulla carta piuttosto semplice contro la Spal ultima in classifica e con un passo e mezzo in Serie B. Antonio Conte però non si fida e tiene alta la concentrazione dei suoi in conferenza stampa: “Spal ultima? conta più il nostro atteggiamento che l’avversario. Le insidie sono legate all’attenzione: ci vuole il piglio giusto sin dal fischio d’inizio. Di Biagio è molto serio e preparato, sa quello che vuole, ha preso una situazione molto difficile, ma a inizio carriera è giusto farlo. L’ho fatto anch’io in passato“. Conte si concentra poi sulla ... Leggi su sportfair

