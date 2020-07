Grande Atletica a Savona nel Memorial Giulio Ottolia: Tortu vs Jacovs nei 100, in pista anche Re e Fabbri (Di mercoledì 15 luglio 2020) Quasi un campionato italiano. Savona spalanca le porte a due ore abbondanti di Grande Atletica italiana, con sfumature internazionali e con molto del meglio che il panorama azzurro delle piste e delle pedane possa offrire. In diretta televisiva su RaiSport+HD dalle 17.30 alle 19.20, il Memorial Giulio Ottolia di giovedì 16 luglio presenta il piatto forte della sfida nei 100 metri tra Filippo Tortu (Fiamme Gialle) e Marcell Jacobs (Fiamme Oro), con batterie alle 17.05 e finale alle 18.25: è il big match tra il più veloce d’Italia (Tortu 9.99) e il terzo azzurro di sempre (Jacobs 10.03). Tra i temi di sicuro interesse c’è anche la prima uscita stagionale sui 400 metri per il primatista ... Leggi su sportfair

EmmeEmm_ : RT @TheFallenGiant: Per me è grande preparazione atletica, uso di creme scalda muscoli, antiossidanti a manetta pre in mezzo e post gara e… - dorn328 : RT @TheFallenGiant: Per me è grande preparazione atletica, uso di creme scalda muscoli, antiossidanti a manetta pre in mezzo e post gara e… - GianCapoPopolo : RT @TheFallenGiant: Per me è grande preparazione atletica, uso di creme scalda muscoli, antiossidanti a manetta pre in mezzo e post gara e… - _enzenz : RT @TheFallenGiant: Per me è grande preparazione atletica, uso di creme scalda muscoli, antiossidanti a manetta pre in mezzo e post gara e… - TheFallenGiant : Per me è grande preparazione atletica, uso di creme scalda muscoli, antiossidanti a manetta pre in mezzo e post gar… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Atletica Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Savona superstar, è il festival degli azzurri

Quasi un campionato italiano. Savona spalanca le porte a due ore abbondanti di grande atletica italiana, con sfumature internazionali e con molto del meglio che il panorama azzurro delle piste e delle ...

Atletica, giovedì a Savona Filippo Tortu sfida Marcell Jacobs: “So di avere una buona occasione, arrivo tranquillo”

Previsto grande spettacolo giovedì in quel di Savona. Si infiamma, in terra ligure, la sfida per la velocità italiana dell’atletica: nel Memorial Giulio Ottolia, nei 100 metri, a scontrarsi ci saranno ...

Quasi un campionato italiano. Savona spalanca le porte a due ore abbondanti di grande atletica italiana, con sfumature internazionali e con molto del meglio che il panorama azzurro delle piste e delle ...Previsto grande spettacolo giovedì in quel di Savona. Si infiamma, in terra ligure, la sfida per la velocità italiana dell’atletica: nel Memorial Giulio Ottolia, nei 100 metri, a scontrarsi ci saranno ...