Google Play Pass arriva in Italia: paghi e scarichi tutto quello che vuoi (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Foto: Google)arriva finalmente anche in Italia il programma premium Google Play Pass che si può considerare come un all-you-can-eat per le applicazioni e giochi Android. Il funzionamento è molto semplice, si paga una quota annuale piuttosto abbordabile e da quel momento si avrà piena libertà di scaricare contenuti senza più pubblicità né acquisti in-app. Dopo il lancio lo scorso settembre 2019 soltanto negli Usa, Google ha ampliato la diffusione a nove altri paesi come Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Spagna, Nuova Zelanda e Regno Unito oltre appunto all’Italia. La disponibilità sarà gradualmente rilasciata nei prossimi giorni. Al momento della stesura di questo articolo ... Leggi su wired

