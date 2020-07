Globo d’Oro, da Sorrentino a Virginia Apicella: quattro i vincitori napoletani (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono stati premiati oggi, 15 luglio, i vincitori della 60esima edizione del Globo d’Oro, il premio cinematografico italiano assegnato con cadenza annuale dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia. Considerato fra i tre più importanti premi italiani, insieme ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, il Globo d’Oro è stato assegnato a ben quattro partenopei. “È un premio molto bello, me lo porto, grazie”, ha commentato così il regista Paolo Sorrentino che si è aggiudicato il premio per la Miglior Serie Tv con “The new Pope” e che, per ora, è ancora incerto sulla realizzazione della terza stagione della serie che ha stregato tutti. Commosso e felice, Emanuele ... Leggi su anteprima24

TaxiDriversRoma : GLOBO D'ORO 2020 @globodoro VOLEVO NASCONDERMI è il miglior film, FAVOLACCE è la miglior regia. - ToniGalofaro : RT @PepitoProduzion: @pfavino vince il Globo d’Oro 2020 come Miglior Attore in #Hammamet, l’ultimo film di #GianniAmelio. #PepitoProduzioni… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Globo d'Oro, stravince Favino-Craxi. L'attore: «Non vedo l'ora che si torni in sala» - IulianoLorenza : 'L'amore oltre il tempo' vince il Globo d'Oro 2020 - - ExPartibus : 'L'amore oltre il tempo' vince il Globo d'Oro 2020 - -