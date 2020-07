Fidanzato aggredisce la ragazza tra i banchi di un mercato a Napoli, ma è un esperimento sociale: ecco come reagiscono i passanti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Una coppia di fidanzati litiga tra i banchi di un mercato affollato a Napoli. Lui non condivide l’acquisto in un costume che lascia troppo in vista, e comincia ad essere violento colpendo e strattonando la ragazza. Il tutto davanti agli occhi di decine di persone. Ad inscenare la finta lite due attori protagonisti dell’esperimento sociale ‘#unacarezzainunpugno’, ripreso da telecamere nascoste, organizzato dalla Fondazione Famiglia di Maria con il patrocinio del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lo scopo: registrare la reazione dei presenti davanti a una scena di violenza. La reazione alla fine, arriva da parte di due donne che, con argomenti diversi, cercano di far allontanare il giovane. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Claudio, come è stato aggredito? «Mi trovavo in piazzale Tecchio, poco distante dalla Cumana perché ero stato al McDonald’s con la mia fidanzata e una sua amica. Erano circa le 15.30 quando le ragazze ...

Napoli, parla il minorenne accoltellato a Fuorigrotta: «Volevo difendere la mia ragazza, lui ha colpito per uccidermi»

«La rabbia è non riuscire a capire il perché di tanta violenza». Questa è la domanda a cui il 17enne accoltellato da un suo coetaneo lunedì pomeriggio non riesce a dare risposta. Dopo la paura e la ...

