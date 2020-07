Speranza: misure anti-Covid fino al 31 luglio, resta obbligo mascherine (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Le misure anti Covid verranno fino al 31 luglio e resterà l’obbligo della mascherina. È quanto ha affermato il Ministro della Salute Roberto Speranza al Senato dove ha illustrato il nuovo DPCM di proroga delle misure contro il Coronavirus. La “partita per sconfiggere il Covid – ha aggiunto – è tutt’altro che terminata, serve prudenza“. “Oggi i contagiati sono 13 milioni e mezzo milione i morti, è evidente che non possiamo abbassare la guardia – ha spiegato il Ministro Speranza – non dividiamoci su questo, anche nella comunità scientifica sui dibatte ma nessuno dice che non bisogna mettere le ... Leggi su quifinanza

