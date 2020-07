Serie A 2019/2020, trentatreesima giornata: Atalanta-Brescia apre le danze (Di martedì 14 luglio 2020) Martedì 14 luglio alle 21,45 il derby lombardo Atalanta-Brescia apre la trentatreesima giornata di Serie A: il 30 novembre 2019 la partita è terminata 3-0 per i nerazzurri, per le rondinelle è una gara fondamentale dopo il k.o interno di sabato 11 luglio contro la Roma. La squadra di Gasperini invece vuole riprendere la sua marcia trionfale interrotta dal pareggio in trasferta con la Juventus. Mercoledì 15 luglio alle 19,30 il Bologna ospita il Napoli: all’andata la gara si è conclusa 2-1 per i rossoblù ma i partenopei sembrano aver acquisito il carattere battagliero di Ringhio Gattuso. I felsinei però sono altrettanto arrabbiati dopo essere usciti dal Tardini con un solo punto buttando via il doppio vantaggio ... Leggi su sportface

