Regione-Vitesco Technologies: intesa a supporto conversione a elettrico di stabilimenti toscani (Di martedì 14 luglio 2020) Continental automotive, oggi Vitesco Technologies, ha annunciato a fine 2019 la transizione dalle tecnologie per motori a combustione a quelle per motori elettrici. Un passaggio “verde”, accompagnato da preoccupazioni sul fronte occupazionale dal 2023 in poi, che coinvolgerà i due stabilimenti Vitesco Technologies (ex Continental) di Fauglia e San Piero a Grado (PI). Grazie al protocollo d’intesa tra la Regione Toscana e la casa madre leader nella componentistica per l’automotive, si creano i presupposti per favorire una conversione della produzione alla nuove tecnologie della propulsione elettrica, per i due centri produttivi del pisano dai quali al momento escono iniettori per motori a combustione. In questa prospettiva ... Leggi su laprimapagina

Continental automotive, oggi Vitesco Technologies, ha annunciato a fine 2019 la transizione dalle tecnologie per motori a combustione a quelle per motori elettrici. Un passaggio “verde”, accompagnato ...

