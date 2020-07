Recovery Fund, Conte avvisa: “Consiglio Ue sia pronto ad appuntamento con la storia” (Di martedì 14 luglio 2020) Conte sul Recovery Fund: “L’Ue si faccia trovare pronta all’appuntamento con la storia”. ROMA – A margine dei festeggiamenti del 14 luglio a Palazzo Farnese, il premier Conte è ritornato sul Recovery Fund: “Lavoriamo affinché il Consiglio Europeo si faccia trovare pronto all’appuntamento con la storia – ha dichiarato il presidente del Consiglio citato dall’Ansa – perché sia noi che la Francia siamo consapevoli di essere dal lato giusto della storia“. Il primo ministro ha ribadito l’impegno con Emmanuel Macron per “completare il percorso già nel prossimo Consiglio Europeo. Sulla crisi libica auspico un rafforzamento dalla ... Leggi su newsmondo

borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ #Conte si prostra alla #Merkel. Pur di portare a casa il Recovery Fund è pronto a subire… - fattoquotidiano : Recovery fund, incontro Merkel-Conte. La cancelliera: “Arriveremo a un accordo. Dagli italiani straordinaria discip… - SOLIDToM77 : RT @carmelopalma: La sceneggiata su Aspi, in cui il Governo si sta giocando al tavolo verde dell'azzardo populista miliardi su miliardi, co… - CasagrandeStef : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ #Conte si prostra alla #Merkel. Pur di portare a casa il Recovery Fund è pronto a subire qualunqu… -