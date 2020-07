Raffaella Fico è di nuovo innamorata: ecco di chi (Di martedì 14 luglio 2020) La showgirl Raffaella Fico è stata beccata a Positano in compagnia di Giulio Fratini: coccole e baci inequivocabili a Positano La showgirl Raffaella Fico ha un nuovo amore: si tratta dell’imprenditore fiorentino Giulio Fratini, inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30 da tenere d’occhio. Dopo la fine delle storie con Mario Balotelli (da cui ha avuto la figlia Pia) e con il procuratore sportivo Alessandro Moggi, Raffaella ha ritrovato la passione al fianco di Giulio, giovane rampollo della famiglia fiorentina dei Fratini: il nonno è fondatore del celeberrimo marchio di jeans Rifle, mentre il padre possiede una nota catena di alberghi di lusso oltre ad essere noto collezionista di orologi; la sua collezione, tra le più grandi al ... Leggi su zon

Raffaella Fico sembra aver finalmente ritrovato il sorriso e l’amore. Ma chi è la nuova fiamma della showgirl napoletana? Raffaella Fico negli ultimi mesi è tornata a essere sotto la luce dei rifletto ...Raffaella Fico paparazzata a Positano da "Chi" con un nuovo amore. Il noto settimanale pubblica in esclusiva sul numero in edicola da mercoledì le immagini della showgirl napoletana in compagnia del r ...