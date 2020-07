Pmi e Digital Transformation: smart worker italiani sono diventati più di 8 milioni (Di martedì 14 luglio 2020) “Pmi e Digital Transformation. Il Digital Marketing”, webinar promosso da Campania Digital Innovation Hub in programma venerdì 17 luglio. A gennaio 2020, come riportato dai più importanti centri studi e di ricerca, gli smart worker in Italia erano poco meno di 600 mila. Nel giro di pochi giorni, post emergenza coronavirus, gli smart worker italiani sono diventati più di 8 … Leggi su 2anews

Lo yuan digitale adotta un sistema a due livelli per l’emissione ... Nel frattempo, la piattaforma conta 170 banche a servizio di 2.276 imprese (di cui il 70% PMI). La fatturazione elettronica tramite ...

Intesa Sanpaolo rilancia “Imprese Vincenti”

Partirà dopo l’estate il roadshow di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle PMI lanciato nel 2019 e che ha già accompagnato 120 aziende in percorsi di valorizz ...

