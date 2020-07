Parte il Festivalino di Anatomia Femminile Anno Quarto (Di martedì 14 luglio 2020) Sono un uomo. Inteso come essere umano, è ovvio, ma più propriamente come apPartenente al genere umano dotato di genitali esterni di tipo maschile, non costringetemi a fare un disegnino, molto probabilmente sul muro del vostro palazzo ne troverete uno che vi possa rendere l’idea, fatto da un ragazzino con l’Uniposca. Sono un uomo, quindi, e dedico un numero abbastanza consistente delle mie energie a parlare di Femminile. Non parlo di discorsi da bar, non ne frequentavo prima del Coronavirus, figuriamoci adesso con i plexiglass e tutto il resto, né da spogliatoio. Parlo di Femminile nei miei scritti, quasi sempre inerenti alla musica, si tratti di articoli o di libri. Dovessi circoscrivere la mia attività, in verità piuttosto multiforme, in aree, direi che il Femminile ... Leggi su optimagazine

