Il Garante della Privacy sanziona Windtre e Iliad (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – WindTre ha ricevuto una sanzione dal Garante della Privacy per trattamento illecito di dati personali nell’ambito delle attività promozionali aziendali. Dagli accertamenti condotti dall’Authority è emerso che numerosi clienti della società hanno ricevuto contatti promozionali indesiderati, effettuati senza consenso tramite sms, e-mail, fax, telefonate e chiamate automatizzate e che i call center che hanno collaborato con WindTre hanno raccolto illecitamente informazioni personali degli utenti per conto dell’azienda stessa. Alcuni clienti hanno inoltre riferito di non essere stati messi in condizione di esercitare il diritto di revoca del consenso o di opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing e hanno lamentato la pubblicazione di informazioni personali negli elenchi telefonici pubblici nonostante l’opposizione espressa. Leggi su dire

Linkiesta : #Conte pensa di aumentare il canone agli italiani a beneficio della pubblicità sulle reti del Cav. e di Cairo. Men… - straneuropa : I cinque stelle indicano l'ex legale di Google come candidato a Garante della Privacy. @LaStampa - MonicaGobbato : Nomine #garanteprivacy il mio programma - guyfawkes2_0 : RT @italiadeidolori: @Mark_1957 @gustinicchi Se avesse letto la mia saggistica, questa 'newsbreak' non la sorprenderebbe molto, poiché nel… - italiadeidolori : RT @italiadeidolori: @Mark_1957 @gustinicchi Se avesse letto la mia saggistica, questa 'newsbreak' non la sorprenderebbe molto, poiché nel… -