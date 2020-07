Il divario digitale è l’altra faccia della povertà educativa minorile (Di martedì 14 luglio 2020) Un’Italia a due velocità, quella emersa dallo studio dell’Osservatorio Con i Bambini e Openpolis nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’emergenza coronavirus ha messo a nudo ritardi strutturali sia sul fronte dell’accesso alle tecnologiche (rete e dispositivi) sia sulle competenze digitali, con profondi divari territoriali, tra Nord e Sud ma non solo. I divari nella velocità della connessione della rete internet oggi sono spesso sovrapponibili ai tempi di spostamento fisico tra città maggiori e aree interne. In Italia vivono 9,6 milioni di minori, durante il lungo lockdown 8 milioni e mezzo di bambini e ragazzi sono rimasti a casa. Uno scenario che ha acuito una serie di disagi preesistenti. Il 41,9 per cento ... Leggi su huffingtonpost

