Enrico Nigiotti irriconoscibile, si mostra così sui social: senza paura. Cambio drastico è dire poco (Di martedì 14 luglio 2020) Grande novità per il cantante Enrico Nigiotti. Dopo alcuni possibili problemi di natura giudiziaria che rischia di avere in futuro, ora ha deciso di puntare sull’aspetto esteriore, prendendo una decisione inaspettata. Da tanti anni l’abbiamo conosciuto per una particolarità, ovvero i capelli lunghi e selvaggi, che sono sempre stati grandi protagonisti. Adesso ha voluto dare una ventata di novità e, forse per affrontare al meglio la stagione estiva, ha voluto rinfrescarsi apportando modifiche. Dunque, ha deciso di recarsi dal suo barbiere di fiducia e ha voluto fare una scelta netta: tagliarsi i capelli dicendo addio alla lunga capigliatura. Si è infatti presentato sul suo profilo Instagram con la chioma decisamente molto corta sulla nuca e più lunga al centro della testa. Dai tempi della sua partecipazione ... Leggi su caffeinamagazine

panelelasalame : Enrico Nigiotti si è tagliato i capelli. Entro in lutto fino al Sanremo 2021. - Iledicarta : NO CAZZO ENRICO NIGIOTTI CHE CAZZO HAI FATTO DOVE SONO I TUOI CAPELLI STAI SCHERZANDO VERO È UNO SCHERZO DOVE SONO… - luciamrc_ : Perché Enrico Nigiotti ha tagliato i capelli?? PERCHÉ? - nettuno___ : pensavo di essere forte abbastanza ma poi ho visto che enrico nigiotti ha tagliato i capelli - _lifeinruins__ : Enrico Nigiotti si è tagliato i suoi lunghi e dannatamente provocanti capelli SONO IN SILENZIO STAMPA -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Nigiotti Enrico Nigiotti: i live sono tutti rinviati a maggio 2021 RLB Enrico Nigiotti ci dà un taglio, per la prima volta dopo anni dice addio ai capelli lunghi

Quale migliore occasione dell'estate per dare una svolta drastica al proprio look? Sono molte le star che lo stanno facendo, approfittando anche della "ritrovata libertà" dopo il lockdown, ma c'è qual ...

