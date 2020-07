Elisabetta Canalis scatena i fan: il costume in acqua diventa trasparente! (Di martedì 14 luglio 2020) Elisabetta Canalis da spettacolo su IG con un costume che non lascia spazio all’immaginazione dei suoi follower Elisabetta Canalis continua a godersi le sue vacanze in giro per la sua amata Sardegna. Mostrando ai follower luoghi mozzafiato al pari delle sue curve. L’attrice e showgirl da sempre è stato un personaggio molto amato ed apprezzato … L'articolo Elisabetta Canalis scatena i fan: il costume in acqua diventa trasparente! Curiosauro. Leggi su curiosauro

zazoomblog : Elisabetta Canalis in costume fa impazzire Instagram: “Si vede tutto” - #Elisabetta #Canalis #costume - infoitcultura : Elisabetta Canalis, il costume copre poco – Foto - infoitcultura : Elisabetta Canalis, la confessione di George Clooney sulla loro storia: 'Ciò che non sapete di lei' - infoitcultura : Elisabetta Canalis, George Clooney svela un retroscena inaspettato su di lei - zazoomblog : Elisabetta Canalis super sexy - reggiseno e slip “trasparente”: la foto conquista i fan -