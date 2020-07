Cragno è un portiere saracinesca (Di martedì 14 luglio 2020) Top Bonazzoli(Sampdoria) sostituisce un evanescente Ramirez alla fine del primo tempo. Lotta come un leone su tutti i palloni. Nello stretto è una furia imprendibile. Indirizza la partita con una rovesciata capolavoro che vale il momentaneo 2-1 per la squadra doriana Cragno(Cagliari) gode di un ottimo momento di forma. È un portiera saracinesca. A parte i due legni colpiti dai salentini, salva in diverse occasioni, con interventi decisivi la squadra sarda. Ancora una volta è l’estremo difensore a regalare punti alla squadra. Malinovski(Atalanta) sostituisce un esausto Gomez al minuto 68. Sfiora subito il goal ne segna uno stupendo con il destro poi ci prova ancora. Un lusso averlo come dodicesimo o tredicesimo uomo Flop Handanovic(Inter) giornata no per il portiere nerazzurro. Commette un errore ... Leggi su ilnapolista

